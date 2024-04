Stroll multato alle prove del GP di Suzuka

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 5 aprile 2024) In questi giorni si stanno tenendo i giri di prova dei piloti di Formula 1 che parteciperanno al Gran Premio che si terrà questa domenica.del GP di, però, Lanceè statoper…eccesso di velocità! Sembra che sia uno scherzo, eppure anche i piloti di Formula 1 possono essere multati per andare troppo veloce sui tracciati su cui gareggiano. Nonostante il terremoto a Taiwan di magnitudo 7.5, il GP disi farà comunque e proprio in questi giorni i piloti si stanno esercitando sulla pista per dare il loro miglior tempo possibile, unnamento essenziale per arrivare preparati alla gara effettiva. Tuttavia (e non scherziamo quando ve lo diciamo), è possibile ricevere delle multe per eccesso di velocità in pista, anche se questa ...