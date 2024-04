Stretta su condotta e sospensioni e ripristino voto numerico alla primaria | Valditara | “Presto via libera dal Senato”

(Di venerdì 5 aprile 2024) "Il disegno di legge suldisarà approvato a breve in. Contiene delle norme molto significative tra cui la responsabilità civile azionabile direttamente dscuola nei confronti dei genitori che dovessero aggredire un dirigente scolastico, un professore o il personale della scuola". L'articolo .

A seguito di gravi episodi di violenza avvenuti l'anno scorso, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato un disegno di legge che propone un inasprimento delle norme relative al voto in ... (orizzontescuola)

GdF sequestrano al Porto di Genova oltre 98.000 articoli di bigiotteria contenenti metalli pesanti in concentrazioni altamente pericolose ...: ... posto in essere tramite una scrupolosa attività di analisi di rischio e di intelligence condotta in stretta sinergia dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza, recentemente rafforzata ...

Genova, maxi sequestro di bigiotteria con sostanze pericolose in Porto: ... posto in essere tramite una scrupolosa attività di analisi di rischio e di intelligence condotta in stretta sinergia dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza, recentemente rafforzata ...