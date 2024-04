Strega | i dodici libri candidati all' edizione 2024

Premio Strega Europeo, la cinquina - È stata annunciata la cinquina del Premio Strega Europeo che rinnova la collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino dove le autrici e gli autori selezionati presenteranno i ...ansa

Premio Strega 2024: l’annuncio della dozzina - Oggi 5 aprile presso la Sala del Tempio di Adriano a Roma Loredana Lipperini presenterà la dozzina del Premio Strega 2024. Scopriamo quali sono gli autori e i titoli candidati.sololibri

Cento consigli che servirebbero anche ai dodici aspiranti allo Strega 2024 - Scrivere in giacca e non in pigiama, lasciare perdere gli inutili “che”. E soprattutto, non essere single: trovatevi qualcuno ricco che vi mantenga. La lista di suggerimenti per romanzieri di Lit Hub ...ilfoglio