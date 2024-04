Straveroncora e San Vincenzo Il weekend di corsa a Busto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Corre... la solidarietà in città, in programma nel finesettimana due appuntamenti podistici importanti, il primo, domani nel rione del Redentore la, il secondo domenica, la Camminata per la San– Memorial Claudio Ronchetti. La partenza domani per la, iniziativa nel programma della festa della Madonna in Veroncora, cominciata il lunedì dell’Angelo, che si conclude domani, è prevista per le 17 ma alle 16,30 ci sarà la baby run per i più giovani sugli 800 metri. Il percorso di 6,7 chilometri si snoda tra le vie e i boschi intorno alla chiesetta seicentesca. I fondi raccolti sono destinati ai restauri dello storico edificio religioso. Domenica invece la Camminata per la San, organizzata dall’Atletica San Marco, la partenza è dalle 8 alle 9 dal l’oratorio di Santa Croce, ...