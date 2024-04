Strappo Pd-M5s | da Bari Elly Schlein attacca Conte | «Così aiuta la destra | una sberla alle persone perbene» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 aprile 2024) «Chi ha iniziato a fare politica con palazzo Chigi capisco che non abbia dimestichezza con la militanza e con i gazebo. Pretendo però che si abbia rispetto. È unaper tutta la genteche si stava preparando ad andare a votare». Dal palco di, che ha raggiunto nella serata del 5 aprile per sostenere la candidatura di Vito Leccese,punta il dito contro Giuseppe, reo di aver ritirato Michele Laforgia dprimarie del campo largo. «Non ci sono più le condizioni per svolgere seriamente le primarie», ha detto il leader dei 5 Stelle dopo la seconda inchiesta giudiziaria in poche settimane che ha coinvolto l’amministrazione pubblica Barese e pugliese. La segretaria dem accusa invecedi aver regalato ...