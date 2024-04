Strage di operatori a Gaza | l’esercito israeliano | “Ecco gli errori che hanno portato al raid”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 aprile 2024 – L'esercitoha rimosso due alti ufficiali al termine dell'indagine sull'attacco, avvenuto martedì scorso a, al convoglio dell'organizzazione World Central Kitchen costata la vita a sette. Quella verificatasi "è stata una tragedia – ha detto il portavoce dell'esercito, il contrammiraglio Daniel Hagari, ai giornalisti –. È stato un evento grave di cui siamo responsabili e che non sarebbe dovuto accadere. Faremo in modo che non accada più". Da quanto spiegato dall'Idf, i due ufficiale"gestito male informazioni critiche" attinenti alla decisione di far scattare l'attacco e "violato le procedure operative standard" dell'esercito stesso. Hagari ha infatti chiarito che le regole dell'esercitoprevedono che gli obiettivi vengano identificati ...