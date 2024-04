(Di venerdì 5 aprile 2024) Sono stati rinviati ai quattro soggetti che si occupavano di produrre e distribuire calzature e accessori contraffatti del marchio diPhilippe Plein per immetterli infine sul mercato attraverso un’organizzazione che si muoveva sull’asse Sant’Elpidio a Mare-Legnano. Tutto era nato dalle indagini condotte della Guardia di Finanza di Legnano durante i servizi di controllo economico del territorio, anche a contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, culminate nel maggio 2023 in un’operazione portata a termine nel maggio dello scorso anno. Dalle prime verifiche e piccoli sequestri, infatti, erano stati avviati ulteriori accertamenti che avevano portato a un importante sequestro. Allora erano stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel centro calzaturiero del Fermano oltrearticoli contraffatti ...

Stop a 11mila falsi capi di lusso. Quartetto di furbetti a giudizio - Quattro individui rinviati a giudizio per produzione e distribuzione di calzature contraffatte del marchio Philippe Plein. Indagini della Guardia di Finanza di Legnano hanno portato al sequestro di ol ...ilgiorno

Luci votive nei cimiteri di Como, in partenza 11mila avvisi per il pagamento del canone - In questi giorni CSU (Como Servizi Urbani) provvederà a inoltrare circa 11mila avvisi per il pagamento del canone annuale delle ...espansionetv

Suicidio assistito. In Piemonte naufraga la legge regionale - Non passa la pregiudiziale di costituzionalità il progetto di iniziativa popolare presentato dai radicali e sostenuto da centrosinistra e M5s. Il centrodestra: non hanno accettato la nostra mediazione ...avvenire