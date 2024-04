Stoltenberg scaccia lo spettro di una guerra con la Russia | no alle truppe

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 aprile 2024) "La situazione sul campo di battaglia in Ucraina è difficile". Ad affermarlo è stato il segretario generale della Nato, Jens, che ha incontrato i giornalisti al termine della due giorni di lavoro dei ministri degli Esteri dell'anza atlantica. Ribadita, in primo luogo, l'urgenza di mobilitare e rendere strutturale il sostegno finanziario, finalizzato alla difesa di Kiev. "Se non verrà mobilitato più sostegno, c'è il rischio che laconquisti più territorio", ha avvertito, assicurando altresì che "la Nato non entrerà in un conflitto diretto con lae che resterà al di fuori del conflitto" diretto. Alla domanda sulla richiesta del paese invaso di una fornitura maggiore di difese aeree,ha affermato che "gliati ne comprendono ...