Stoltenberg | espulse sospette spie russe dal quartier generale della Nato a Bruxelles

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il segretario, Jens, ha detto in un’intervista alla Bild di aver espulso «diversi dipendenti russi dal». «Svolgevano attività che non erano lavoro diplomatico, ma lavoro di intelligence», hagatonell’intervista. Secondo il segretario, i servizi segreti russi sono attivi nei Paesi europei già da molti anni....

Ucraina, Norvegia: "Non escludere a priori invio truppe" | Stoltenberg: "espulse dalla Nato possibili spie russe" - La guerra in Ucraina è giunta al giorno 773. La Russia attacca varie regioni ucraine con missili e droni, provocando esplosioni in particolare in quella di Odessa. La Gran Bretagna annuncia: "Niente t ...msn

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi: missili russi su Zaporizhzhia, quattro morti e 20 feriti. Esplosioni a Karkiv - Colloquio telefonico tra il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov, il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi e il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin: “Kiev ha biso ...informazione