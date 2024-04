Stile Piombo per OVS Uomo | donna e kids la qualità è accessibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sei anni e mezzo di prodigi. Una rivoluzione vera per la moda, nata dal connubio creativo e di affari tra l’amministratore delegato di OVS Stefano Beraldo e lo stilista Massimo. Una sfida che sembrava impossibile quella di trasformare l’abbigliamento-bambino della catena italiana in una azienda di moda pronta e, con un marchio riconoscibile e ambìto. Una etichetta trasversale per ceto sociale e per età, capi per vestire in modo moderno e scomponibile, con ’assemblaggi’ intelligenti di pezzi iconici che si possono avvicinare e accompagnare con elementi di fashion medio alto. Ed è legittimo l’orgoglio con quale Beraldo eraccontano questa loro bella avventura. "Ci siamo incontrati nel 2018 – racconta l’ad Beraldo che già conosceva bene ...