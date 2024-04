Stava per uccidermi | dopo la condanna mi ha rincorso Francesca De Andrè | l' incubo dell' ex

(Di venerdì 5 aprile 2024) Di amori tossici, purtroppo, è pieno il mondo e ancheDe André, nipote di Faber e figlia di Cristiano ha conosciuto questa forma malata di rapporto, diventando anche vittima di violenze da parte'ex-fidanzato, Giorgio Tambellini. Quest'ultimo è statoto dal tribunale di Lucca a tre anni e tre mesi di carcere per maltrattamenti e lesioni aggravate. Intervistata da Repubblica, all'indomani del verdetto, la Deha così commentato: “Nessun risarcimento può essere congruo rispetto alle sofferenze e al malessere vissuto. Io non confido più negli esseri umani e nella loro morale. Certe persone non cambiano, ma quantomeno le donne possono incutere un po' di timore visto che giustizia può essere fatta. Sì, bisogna sempre denunciare”. La De André descrive i fatti risalenti all'aprile del 2022, quando ...

