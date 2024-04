«Startup | record di domande per il bando regionale in Campania»

Perché le Startup israeliane continuano a raccogliere miliardi nonostante la guerra - La guerra non ferma gli investimenti in Startup in Israele. Anzi. Dall’inizio del conflitto - il 7 ottobre, il giorno dell’attacco di Hamas in territorio israeliano - le nuove società tecnologiche ...ilsecoloxix

Japan space Startup Astroscale aims for June listing, sources say - The lead managers are Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities and Mizuho Securities, the people plus a third person said ...zawya

How Dubdub.ai Is Using Its Emotional AI Stack To Retune The Voiceover Industry - Dubdub.ai is backed by Accel Atoms, Waveform VC, Force Ventures, and several angel investors and has raised $1 Mn since inception ...inc42