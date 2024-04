Staffetta | prezzo benzina self sale e sfiora 1 | 9 euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Salgono i prezzi medi dei carburanti con il gasolioche torna sopra quota 1,8al litro e laa un passo da 1,9al litro: Secondo i dati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: laservice si vende in media a 1,897al litro (+5 millesimi, compagnie 1,904, pompe bianche 1,883). Il dieselservice si vende in media a 1,801al litro (+4, compagnie 1,807, pompe bianche 1,788). Ildellaservito medio è di 2,035/litro (+5, compagnie 2,078, pompe bianche 1,948), mentre ...