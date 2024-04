Stadio Roma | nove condanne nel maxi processo

Roma-Lazio, l'apertura dei cancelli e non solo: le info per i tifosi all'Olimpico - Roma news - A poche ore dal derby numero 160 in Serie A, arrivano tutte le informazioni per i circa 50mila tifosi giallorossi che assisteranno alla stracittadina dal vivo. Probabile un considerevole afflusso già ...informazione

Maxiprocesso per lo Stadio a Tor di Valle, 9 condanne. Per De Vito interdizione perpetua dai pubblici uffici - Nove condanne e una decina di assoluzioni per il maxi processo per corruzione relativo al vecchio progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle ...dire

Stadio Roma, 9 condanne: 8 anni e 8 mesi all'ex presidente M5S del consiglio comunale Marcello De Vito e 2 anni all'imprenditore Parnasi - Nove condanne e una decina di assoluzioni. È quanto deciso dai giudici della Capitale nel processo per il nuovo Stadio della Roma. Camilla Marianera, la talpa del Tribunale di ...ilmessaggero