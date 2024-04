Stadio | lavori urgenti per tornare in campo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) È ufficialmente iniziata la corsa contro il tempo per permettere al Siena dia giocare al Rastrello il 21 aprile, data dell’ultima gara casalinga del campionato di Eccellenza già vinto dai bianconeri, per festeggiare con la città la promozione in serie D nel derby con il Mazzola, dopo la stagione giocata a Badesse. Proprio ieri, tramite atto dirigenziale, il Comune ha affidato i primidi manutenzione ordinaria del Franchi all’impresa senese ‘Bernini Emilio’, per permettere nuovamente lo svolgimento delle manifestazioni sportive all’interno della vera casa del Siena Fc, dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 15 marzo scorso. In seguito al sopralluogo alloeffettuato nei giorni scorsi per verificarne lo stato di consistenza e manutenzione, il servizio manutenzione immobili ha stilato l’elenco degli ...