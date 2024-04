Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi commenta i Giochi del Mediterraneo , previsti per il 2026: “L’obiettivo comune è quello di presentarsi puntuali all’inaugurazione dei Giochi del ... (sportface)

Stadio Iacovone, Abodi prova a ricucire ma restano tutti gli interrogativi - «Un immediato incontro e confronto, al quale cercherò di partecipare in presenza, tra il commissario Ferrarese, l’Amministrazione comunale di Taranto e la nostra ...quotidianodipuglia

Serie C, le designazioni arbitrali. Sabato gioca il Taranto - LECCE – Pubblicate le designazioni per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Crotone-Brindisi, in programma domenica 7 Aprile alle ore 20:45 allo Stadio “Ezio… Leggi ...informazione

Taranto-Potenza, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud Dove vedere Serie C - Ecco tutte le informazioni su dove vedere Taranto-Potenza in diretta tv e streaming, match valido per la 35.a giornata di Serie C ...news.superscommesse