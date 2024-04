Stadio della Roma | nove condanne dopo l’inchiesta

Maxiprocesso per lo Stadio a Tor di Valle, 9 condanne. Per De Vito interdizione perpetua dai pubblici uffici - Nove condanne e una decina di assoluzioni per il maxi processo per corruzione relativo al vecchio progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle ...dire

Stadio Roma, 9 condanne: 8 anni e 8 mesi all'ex presidente M5S del consiglio comunale Marcello De Vito e 2 anni all'imprenditore Parnasi - Nove condanne e una decina di assoluzioni. È quanto deciso dai giudici della Capitale nel processo per il nuovo Stadio della Roma. Camilla Marianera, la talpa del Tribunale di ...ilmessaggero

