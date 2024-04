Spuntano uomini in mimetica e bandiera ucraina sul cellulare di un attentatore

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sul telefono di uno degli accusati per l'attacco terroristico al Crocus di Mosca del 22 marzo "sono state trovate foto di persone incon ladell'vicino a case distrutte e un francobollo ucraino con un simbolo osceno". Lo hanno reso noto gli inquirenti russi su Telegram. Si tratta di un particolare che, secondo le autorità russe, rilancia con forza la pista che vede in Kiev il mandante della strage rivendicata dall'Isis. Sempre secondo Mosca, il gruppo di fuoco "si è recato alla sala da concerto perché questa è stata scelta come luogo dell'attacco su indicazione del mandante che ha guidato le azioni dei terroristi". "La mattina del 24 febbraio 2024, cioè nell'anniversario dell'inizio dell'operazione militare speciale, uno dei complici dei terroristi, su indicazione del mandante, ha trovato su Internet e gli ha ...

Già all’inizio della stagione televisiva di Uomini e Donne era emersa la voce secondo cui questa edizione del dating show sarebbe stata l’ultima per Gemma Galgani . E a quanto pare sarà davvero così ... (anticipazionitv)

Una delle coppie del trono classico di Uomini e Donne della scorsa edizione potrebbe essere in crisi ? Stiamo parlando di Lavinia Mauro e Alessio Corvino. (comingsoon)

Mosca, "uomini in mimetica e bandiera ucraina" sul cellulare di un attentatore - Sul telefono di uno degli accusati per l’attacco terroristico al Crocus di Mosca del 22 marzo "sono state trovate foto di persone in ...iltempo

Cosa c’è tra Giulia De Lellis e Andrea Damante Spuntano dei retroscena tra ex - Giulia De Lellis e Andrea Damante sono ex ma si frequentano: gli ultimi dettagli sulla coppia storica di "uomini e donne" ...tag24

"Manna-Napoli, accordo triennale", spunta anche un'opzione per il nuovo DS - Il disastro, però, ha avuto inizio con le partenze di uomini di spicco come Spalletti, Giuntoli e il difensore Kim Min-Jae. La società partenopea vuole considerare questa annata come un semplice ...areanapoli