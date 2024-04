(Di venerdì 5 aprile 2024) Niente è ancora compromesso per la, la classifica parla chiaro. Almeno per il momento. Cinquantasei punti, quartoe meno due lunghezze dal Como secondo, dietro l’inarrivabile Parma. Persistere nell’errore, però, potrebbe diventare fatale per mister Stroppa e i sogni didella società lombarda. La gara persa per 1-0 contro la Feralpisalò ha dimostrato che se Coda incappa in una giornata no difficilmente la squadra grigiorossa riesce a portare a casa i tre punti. Perché Vazquez continua a essere croce e delizia e a mancare di cattiveria, perché Falletti non si è ancora preso la responsabilità di togliere i compagni dalle situazioni difficili. I numeri delle due ultime sconfitte dicono che lacrea tanto e fa grande possesso. Stroppa parla di incidente di percorso, ma arrivati a ...

Sprint promozione. Cremonese stasera a Bari per prendersi il 2° posto - Al San Nicola sfida delicatissima anche per i padroni di casa in piena zona playout. Stroppa: "Giocatori stanchi, cambierò qualcosa. Vazquez Deve essere più incisivo" .msn

