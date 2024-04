Sport e Salute lancia la Giornata Mondiale dell' Attività fisica e dello sport

(Di venerdì 5 aprile 2024) Piccole e semplici azioni per un grande e importante obiettivo: il nostro benessere psico-fisico. È questo il messaggio chein occasione di questo weekend. Il 6 aprile, infatti, coincide con lainternazionaleper lo sviluppo e la pace e il 7 sarà, invece, la. Un messaggio veicolato attraverso un video che vede come protagonisti donne, uomini, ragazzi e bambini alle prese con la routine quotidiana. Camminare, giocare, andare in bicicletta, socializzare in movimento, adottare una corretta ...

Il prossimo Weekend del 6 aprile celebreremo la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace; se siete amanti dello Sport e del Benessere perché non passare qualche ora nella ... (moltouomo)

Un week end all’insegna dell’attività fisica e della Salute. Piccole azioni per un grande obiettivo: il benessere psico-fisico - Piccole e semplici azioni per un grande e importante obiettivo: il nostro benessere psico-fisico. È questo il messaggio che Sport e Salute lancia in occasione di questo week end. Il 6 ...ilmessaggero

Caos in Sport e Salute, «nomina illegittima». Altre ombre su Caiazzo - Fabio Caiazzo, attuale consigliere del cda della società, non avrebbe i titoli per ricoprire il ruolo. La denuncia arriva all’avvocatura dello Stato che dovrà pronunciarsi. E nel governo in molti conc ...editorialedomani

Sport e Salute, un weekend all’insegna dell’attività fisica e della Salute - Piccole e semplici azioni per un grande e importante obiettivo: il nostro benessere psico-fisico: tutti i dettagli ...corrieredellosport