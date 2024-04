Sport e legalità al palazzetto di Villaricca col magistrato anticamorra Catello Maresca

Voto Modena, ecco il programma di Mezzetti: 5 Stelle sottoscrivono: ...sociale in cui nessuna persona possa essere considerata come "scarto" Una città per la legalità e ... la dotazione di giochi nei giardini e nei parchi, la percorribilità della città per sport dolce a ...

Imprese, Confcooperative Toscana sceglie il nuovo presidente: ... 'Lo sviluppo passa sempre dalla legalità' 10 Novembre 2015 Confcooperative Toscana apre a 130 ... Alberto Grilli nuovo presidente di Federsolidarietà Toscana 26 Aprile 2018 SPORT - CSI e ...