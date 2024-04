Sport e danza | Csi in tour per promuovere i benefici dell’attività fisica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Quaranta tappe in giro per la Toscana con tornei e competizioni di basket, pallavolo, calcio a tre,, arti marziali, dodgeball e rugby, per la nona edizione di Csi in, l’iniziativa organizzata dal Centroivo italiano peruna riflessione suidel mondo dello, sulla sana e corretta alimentazione. L’iniziativa è stata presentata nella sede della Regione Toscana a Firenze. L’edizione 2024 è dedicata alla figura della dirigente regionale Paola Garvin prematuramente scomparsa, che fu artefice dell’ideazione e della realizzazione della manifestazione. Il Csi inprenderà il via domenica 7 aprile alla Badia di Firenze e terminerà il 13 ottobre in piazza Santa Croce, sempre nel capoluogo toscano. La tappa regionale, invece, ...