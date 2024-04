Spazio | la più grande mappa 3D del cosmo elaborata grazie allo spettrometro Desi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 aprile 2024) Lo strumento spettroscopico dell’energia oscura () è stato utilizzato per elaborare la più3D del. A riportare la cartografia sulla rivista ‘arXiv’, gli scienziati del Berkeley Lab, che hanno anche partecipato al meeting annuale dell’American Physical Society negli Stati Uniti e ai Rencontres de Moriond in Italia per descrivere i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Michael Levi, ha fornito la misurazione più precisa dell’Universo in espansione conosciuta finora.ai suoi 5mila minuscoli robot, lopermette di osservare angoli dilontani 11 miliardi di anni luce. Comprendere l’evoluzione dell’Universo, spiegano gli esperti, potrebbe aiutare gli astronomi a risolvere il mistero ...