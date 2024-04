Sparo di capodanno | chiuse le indagini | “A esplodere il colpo è stato Pozzolo”

La procura di Biella ha notificato al deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo , unico indagato per il colpo partito la notte di Capodanno a Rosazza, nel Biellese, quando venne ferito Luca ... (open.online)

Le indagini sono chiuse . Ed Emanuele Pozzolo resta l’ unico indagato per lo sparo che nella notte di Capodanno ha ferito Luca Campana, genero del caposcorta del sottosegretario Andrea Delmastro. La ... (lanotiziagiornale)

“Non so, non ho letto l’interrogatorio e quindi non posso parlare”. Fermato all’uscita dalla Camera il sottosegretario alla giustizia di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, risponde ... (ilfattoquotidiano)