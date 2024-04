Spari in parco giochi a Napoli | indaga la DDA ipotesi guerra tra gruppi rivali

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUno scontro armato che vede protagonisti due distintimalavitosi composti da giovani leve determinate ad accaparrarsi lo spazio criminale lasciato libero dopo l’arresto dei vertici del clan Troncone: è una delle piste al vaglio della Squadra Mobile di(coordinata dal primo dirigente Giovanni Leuci) e della DDA (sostituto procuratore Salvatore Prisco) cheno sulla sparatoria tra la folla di ieri, in piazza Italia, nel quartiere Fuorigrotta di, durante la quale è rimasta colpita e ferita una donna di 49 anni. Secondo quanto si è appreso inoltre, il colpo, sarebbe stato esploso dopo una colluttazione trae a un’altezza tale da poter colpire anche un bimbo. Nella parte alta della piazza, ultimamente interessata anche da lavori di ...

