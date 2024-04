Spal | pensa a salvarti e poi riparti da zero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tra i doppi ex die Gubbio spunta un certo Emanuele Tresoldi, nato a Poggio Renatico mezzo secolo fa e cresciuto nel vivaio di via Copparo fino a collezionare qualche presenza nella prima squadra biancazzurra tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. Da Ferrara poi è finito a Bergamo, dove ha giocato a più riprese con la maglia dell’Atalanta e ha conosciuto la sua futura moglie. La carriera lo ha portato a giocare in ogni angolo d’Italia e addirittura in Cina, chiudendo il percorso professionistico tra il 2004 e il 2006 nel Gubbio. "A Poggio Renatico vivono ancora i miei genitori e naturalmente ogni tanto torno nel paese dove sono cresciuto, ma la vita mi ha portato a viaggiare tanto e non ho ancora smesso. In questo momento per esempio mi trovo in Sardegna, dove sono nati i miei figli". Gubbio però è la città nella quale ha vissuto più a ...