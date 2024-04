Spaccio in centro in pieno giorno Sorpresi e denunciati due giovani

(Di venerdì 5 aprile 2024) Quattro persone nei guai per droga. In questi giorni, la polizia locale ha sorpreso due diverse coppie a spacciare e consumare sostanze stupefacenti ine in. Durante i pattugliamenti ordinari del territorio, i ghisa sono rimasti a osservare due egiziani sospetti. Quando è scattato il blitz, dai controlli è emerso che gli stranieri stavano “lavorando“ e aspettando i clienti per la vendita al dettaglio delle dosi. I due, infatti, nascondevano dieci dosi: 10 grammi di hashish e altri 2 grammi di cocaina già confezionata in piccoli involucri per la cessione. I due egiziani sono stati portati in comando per il foto segnalamento: si tratta di duedi 22 e 24 anni, entrambi residenti a Milano, che sono statia piede libero per ...

