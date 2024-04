Soumahoro | familiari a processo | cosa rischiano per lo scandalo migranti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Idi Aboubakarfiniscono a. Secondo l'ipotesi accusatoria della procura di Latina, la moglie, la suocera e i cognati del deputato eletto con Verdi e Sinistra poi emigrato al gruppo Mi sto, avrebbero utilizzato i fondi pubblici, stanziati per l'assistenza ai, per scopi personali, per l'acquisto di borse e accessori griffati e di beni immobili all'estero. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina, Giulia Paolini, ha accolto le richieste del sostituto procuratore, Giuseppe Miliano, e ha rinviato a giudizio Liliane Murekatete, moglie di, la suocera Marie Therese Mukamitsindo, Michel Rukundo e Aline Mutesi, mentre la posizione dell'altro cognato, Richard Mutangana, dichiarato irreperibile in Etiopia, è stata stralciata dal ...