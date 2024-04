Sottocorona | weekend grigio e primavera calda | cosa ci aspetta

(Di venerdì 5 aprile 2024) C'è qualche nuvola che da ovest minaccia l'Italia ma il grosso, quelle più intense, "tendono a salire più a nord, devono scavalcare la zona del Mediterraneo centrale dove c'è alta pressione e non riescono a entrare". Le previsioni meteo di Paolo, in onda su La7 venerdì 5 aprile, mostrano che gli effetti di questa nuvolosità sono limitati. Che tempo ci? Oggi, spiega il meteorologo della rete, ci sarà "qualche velatura del cielo, soprattutto al nord e sui rilievi, ed eventuali debolissime precipitazioni". Ma si tratterà di "qualche nuvola di passaggio" e il tempo sarà sostanzialmente stabile. Sabato 6 aprile "ancora situazione molto stabile, solo al nord" si registra il "passaggio di qualche nuvola". Ilsi conclude domenica 7 aprile "con un po' di", spiega ...

Tra prervisioni meteo e indiciazioni generali sul clima, ul meteorologo di La7 Paolo Sottocorona venerdì 16 febbraio ricorda che "è vero che fa più caldo nel pianeta, ma un pianeta più caldo non ... (iltempo)

Continua la fase di stabilià sull'Italia. Le ultime previsioni meteo di Paolo Sottocorona per Omnibus, su La7, mostrano che "di nuvole ce ne sono poche", spiega l'esperto giovedì 14 marzo. "La fase ... (iltempo)

Il fine settimana prima di Pasqua è caratterizzato da qualche incertezza atmosferica. Le ultime previsioni di Paolo Sottocorona per La7, sabato 23 marzo, mostrano lievi piogge di passaggio sulle ... (iltempo)

