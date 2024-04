Sostenibilità | a Pradamano nasce un nuovo bosco urbano di 1 000 piante

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Grazie al progetto ‘Le città che respirano’ di Nespresso, in collaborazione con Legambiente e AzzeroCO2 Unpolmone verde per contribuire all’assorbimento delle emissioni di CO2 e arricchire la biodiversità locale. Arriva in Friuli-Venezia Giulia, e in particolare nel territorio di, alle porte di Udine, il progetto ‘Le città che respirano’ di Nespresso, in