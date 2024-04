Sostenibilità | a Pradamano nasce un nuovo bosco urbano di 1 000 piante

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr. (Adnkronos) – Unpolmone verde per contribuire all?assorbimento delle emissioni di CO2 e arricchire la biodiversità locale. Arriva in Friuli-Venezia Giulia, e in particolare nel territorio di, alle porte di Udine, il progetto ?Le città che respirano? di Nespresso, in collaborazione con Legambiente e AzzeroCO2, che ha l?obiettivo di sostenere e valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico italiano, intervenendo in aree del territorio che necessitano di tutela tramite creazione diverde, ripristino naturale e sostegno alla biodiversità. Un progetto che dal 2020 ha permesso di riqualificare diversi territori tra Piemonte, Lombardia, Lazio e oggi in Friuli-Venezia Giulia con interventi urbani e in Puglia, Sardegna e Sicilia per supportare aree colpite da gravi incendi. Una iniziativa che negli ...