Sos liste d’attesa Nelle Marche piano da oltre 13 milioni | Così le taglieremo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Caporalettitredicidi euro per ridurre lee recuperare visite e interventi arretrati, ma anche l’introduzione dell’overbooking per tutte le agende dei primi accessi, delle visite specialistiche e degli esami di diagnostica strumentale. La giunta regionale delleha varato iloperativo 2024 per il "recupero e il miglioramento delleper le prestazioni ambulatoriali, i ricoveri e gli screening". Dal post Covid la sanità italiana arranca rincorrendo le migliaia di prestazioni perse o congelate in due anni e più di pandemia, tra esami ai limiti dell’impossibile e tempi che sfiorano il biblico. Regione che vai, problemi che trovi,una spina nel fianco ...

