Sos camici bianchi | le richieste spedite in Regione

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’obiettivo è ambizioso. Dare ossigeno prezioso agli ospedali e al territorio, da tempo affetti da una cronica carenza di medici e infermieri, fenomeno assai sentito nella Bergamasca. Irrobustire gli organici dei presidi ospedalieri e dei servizi sul territorio è lo scopo dei “Piani triennali dei fabbisogni del personale“, da poco inviati allaper la trafila burocratica, in cui, le aziende sociosanitarie hanno fatto il punto sugli organici attuali e sulle possibili assunzioni da autorizzare da qui al 2026, ragionando di anno in anno. La prima di queste annualità, il 2024, vede già numeri importanti. Il fabbisogno delle tre Asst si traduce in 200 medici e 221 infermieri, da impiegare tra il polo ospedaliero, gli ospedali classici, e il polo territoriale, i servizi sul territorio che fanno capo alle Asst. Nel documento inviato alla, ...

