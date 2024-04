Sorteggio Montecarlo | Sinner evita i “più forti” | incrocio possibile con Djokovic o Alcaraz solo in finale

(Di venerdì 5 aprile 2024) Per difendere la seconda posizione nel ranking mondiale Atp appena conquistata, Jannik Sinnner adovrà fare meglio di Carlos, superare due turni in più dello spagnolo o batterlo in. Nella prima sfida stagionale europea su un campo di terra rossa il 21enne altoateisno dovrà mantenere quei 65 punti di vantaggio che attualmente li separano e non perdere terreno rispetto alla prima posizione di Novak. Èil primo di tre appuntamenti, da qui a giugno, che potrebbero avvicinare molto l’italiano al campione serbo. Intanto aè stato svelato il tabellone.si trova nella parte destra, insieme a Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov – battuto ina Miami – e Holger Rune. I due che ...

Atp Montecarlo 2024, il tabellone degli italiani: Sorteggio ricco di insidie per Sinner - Tutto pronto per il torneo Atp Montecarlo 2024, che si terrà dal 7 al 14 aprile ... in occasione del tiraggio a sorte del tabellone finale. Un Sorteggio ricco di insidie per Jannik Sinner, testa di ...tg24.sky

Atp Montecarlo: buon tabellone per Sinner, evitato Alcaraz. Musetti ancora dal lato di Djokovic - E’ dunque relativo parlare di “Sorteggio fortunato” per quanto riguarda il Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo che vedrà Sinner come favorito numero uno. E non potrebbe essere altrimenti vista la ...sportface

Atp Montecarlo, Sorteggio tabellone: ecco gli avversari di Sinner - Jannik Sinner esordirà nell'Atp Masters 1000 di Montecarlo al secondo turno contro il vincente del match tra lo statunitense Sebastian Korda e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che si ...adnkronos