Sorteggio ATP Montecarlo | Sinner avrà Medvedev sulla sua strada | Berrettini sfida un serbo al debutto

(Di venerdì 5 aprile 2024) È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di, prestigioso torneoterra rossa del Principato che andrà in scena dal 7 al 14 aprile. Janniksi presenterà all’appuntamento da testa di serie numero 2, dopo aver vinto gli Australian Open, l’ATP 500 di Rotterdam e il Masters 1000 di Miami nel primo trimestre della stagione. Il fuoriclasse altoatesino debutterà direttamente al secondo turno, incrociando il vincente del confronto tra lo statunitense Sebastian Korda e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Impegnocarta abbordabile per il nostro portacolori, poi chiamato a un ottavo di finale contro uno tra il kazako Alexander Bublik, il croato Borna Coric, il tedesco Jan-Lennard Struff e l’argentino Sebastian Baez. Il possibile quarto di finale potrebbe essere una rivincita della finale ...

