Sorteggio ATP Montecarlo oggi | orario | programma | possibili avversari di Sinner

(Di venerdì 5 aprile 2024), a partire dalle 17.00, andrà in scena ildel Masters1000 di. La stagione sulla terra rossa ha inizio e nel Principato i più forti tennisti del pianeta si confronteranno, dovendo essere abili ad adattarsi nel più breve tempo possibile al cambiamento di superficie: dal cemento americano al rosso monegasco. Da sabato 6 a domenica 14 aprile si godrà dello show in un tabellone a 56 giocatori, i primi 8 del seeding, tra cui l’italiano Jannik(testa di serie n.2), saranno esentati dal primo turno e non potranno incontrare le altre teste di serie nel secondo. Le qualificazioni sono previste tra sabato 6 e domenica 7, mentre il primo turno sarà spalmato su tre giornate, dal 7 al 9. Il secondo turno, nel quale entreranno in gioco le prime 8 teste di serie, si giocherà tra 9 e 10, mentre ...