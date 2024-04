Sondaggi TP | maggioranza italiani contro privatizzazioni

(Di venerdì 5 aprile 2024) Torniamo con il nostro consuetoo settimanale riguardante alcuni dei principali temi di politica interna e politica internazionale. Sul fronte interno, focus sulla natalità: stando all’ultimo report, è stato toccato un record negativo di nascite. Partiamo da qui, per passare poi alla possibile privatizzazione di Poste Italiane e al riconoscimento dello Stato Palestinese. Le ragioni del crollo della natalità. Per più di metà del campione è una questione economica Come detto pocanzi, in Italia è stato toccato un nuovo record negativo di natalità. Abbiamo chiesto ai nostri lettori il perché di questo crollo. Tra le varie risposte, spicca su tutte quella riguardante la natura economica del crollo. “I figli costano sempre di più e il welfare a disposizione dei genitori è troppo limitato”. Molto staccate le altre risposte. Un 11,4% ritiene che i giovani ...

La maggioranza assoluta pari al 58,8% degli italiani boccia la politica economica del governo guidato da Giorgia Meloni. Un dato sorprendente destinato a far rumore. Una doccia gelata per la ... (affaritaliani)

Sondaggi CONCORDI, GEN AVANTI 10 PUNTI - Primo partito FdI. Secondo Tecnè, in coabitazione con Forza Italia. Orgoglio lucano potrebbe eleggerne 2. Intanto Lacorazza per rimontare in versione Laqualunque promette autobus gratis per tutti | At ...lecronachelucane

Nordio: «Test per i magistrati, con noi due italiani su tre: non si fidano delle toghe» - Questa percentuale coincide con quella risultante da altri Sondaggi: che la magistratura non gode più della fiducia della maggioranza dei cittadini. E lo dico con dolore: quando ho iniziato a ...ilgazzettino

Sondaggi politici 5 aprile, nessun dubbio sull’attentato di Mosca - Si aggiornano a oggi, venerdì 5 aprile, i Sondaggi politici. Temi di attualità e il consueto voto ai partiti, ecco il punto della situazione.investireoggi