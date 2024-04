Solitudini alla deriva davanti alle slot

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) La cifra è enorme: 318 milioni di euro spesi in un anno. Monetina dopo monetina. Con le videolottery a ingoiare denaro e. Prato maglia nera per il gioco d’azzardo, con una cifra pro capite di spesa enorme. Una fetta importante del fenomeno è legata all’arcinota passione per l’azzardo della comunità cinese. Ma la dipendenza non conosce etnia: basta affacciarsi a uno dei locali che ospitano le ‘macchinette’ per rendersene conto. A tentare la fortuna e azzerare stipendi o pensioni è un popolo variegato. Ma c’è un altro numero che fa riflettere: a fronte di una cifra monstre come quella dei soldi giocati in un anno, nel 2023 solo 157 persone si sono rivolte al Serd. Nessun cinese.