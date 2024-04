(Di venerdì 5 aprile 2024) Diverse formule di voto per tracciare le schede elettorali "comprate" ed elargizioni varie per assicurarsi una base di voto certa: queste le accuse per il "" elettorale a

Alessandro Cremonini ha 53 anni e dal 2022 non ha più un lavoro . A Fanpage.it ha raccontato che, per superare questo momento, ha dovuto chiedere aiuto al padre: "Alla mia età appoggiarsi ancora al ... (fanpage)

Un paese ci vuole - Siamo voci e siamo occhi. Siamo fatti per partire e esplorare, per conoscere e per tornare. «Un paese ci vuole», diceva Pavese, che aggiungeva: «non fosse che per il gusto di andarsene via». Siamo la ...corriere

Soldi, lavoro e bombole del gas: così funzionava il "sistema infernale" dei voti a Bari - Elargizioni di denaro, promessa di posti di lavoro e anche una bombola del gas ... Dalle intercettazioni risulta che non ci sono solo i Soldi, 50 euro a voto, tra i benefit per i voti: "La signora è ...ilgiornale

Reato la mancata risposta all' Ispettorato del lavoro - Nella sentenza 5992/2024 la Cassazione conferma la condanna dell'amministratore di una società per violazione nella diligenza riguardante la risposta a una richiesta di dell'INL ...fiscoetasse