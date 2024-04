Sofia Goggia sull’infortunio shock | “non avevo più il piede attaccato”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 aprile 2024) A due mesi esatti dal terribile infortunio,torna a parlare di quegli istanti spaventosi. Protagonista della copertina di oggi di 7, a letto coperta da un piumone bianco in compagnia del suo cane Belle, la campionessa bergamasca ha rivissuto i minuti terrificanti sulla pista di Ponte di Legno, dove si stava allenando. Il racconto di“Sentivo che nonpiù il. Mi sono messa in ginocchio, ho spostato la gamba sinistra in avanti, ho provato a tirare la destra. Ma niente, mi sono accasciata“, ha affermato la. La campionessa bergamasca è stata costretta a terminare in anticipo la sua stagione, una stagione che la stava portando verso la vittoria della Coppa del mondo: i punti accumulati, discesa dopo ...