Sofia Goggia in copertina con due piedi sinistri | frecciata ironica di Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 aprile 2024) “Complimenti a! Sciare con duenon deve essere facile (il grafico di Kate Middleton colpisce ancora)”. La sempre pungentecommenta così ladel settimanale “7” del Corriere della Sera con una foto della campionessa bergamasca erroneamente ritoccata e in cui appare con entrambe i. Una svista che non è passata inosservata alla giornalista del Fatto Quotidiano che ha pubblicato l’immagine sui suoi social con una frase delle sue. Uno scatto realizzato a corredo di un’interessante intervista a due mesi esatti dall’infortunio in allenamento sulla pista di Ponte di Legno del 5 febbraio scorso: “Sentivo che non avevo più il piede attaccato – le parole di ...