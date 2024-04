Sociale | a i Passi assegnati i locali all’associazione Autismo Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – Inizia a prendere vita il progetto di housingpensato per gli spazi al piano terra del condominio di Edilizia Residenziale Pubblica di via Belli ai. Nel gennaio 2023 i 18 nuovi alloggi popolari riservati ad anziani sono stati consegnati agli assegnatari. Oltre agli appartamenti di edilizia popolare, nell’edificio sono stati realizzati tre spazi comuni, con una grande area verde sul retro del palazzo, per realizzare progetti di housing, rivolti agli anziani del condominio e a tutti gli abitanti del quartiere, accogliendo attività di caratteree ricreativo. Stamani, venerdì 5 aprile, il Comune diha consegnato le chiavi di uno dei tra spazi presenti nell’edificio...