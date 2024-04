Sneakers in ufficio? Ecco la nostra guida per essere sempre un uomo al top!

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sei stanco di indossarele classiche scarpe eleganti in? Ti chiedi se sia possibile dare un tocco di originalità al tuo outfit senza compromettere il tuo stile professionale? Abbiamo la risposta che stai cercando: leda! Ma come indossarle inin modo appropriato e stiloso? Sveleremo i segreti per creare ...

first appeared on Molto.it.