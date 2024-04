Smalling | momento no | fa causa ai suoi consulenti finanziari Ecco perché

(Di venerdì 5 aprile 2024) Stagione da dimenticare per. Oltre ad una stagione passata in larga parte in infermeria,complicato anche fuori dal campo per...

Smalling fa causa ai suoi consulenti finanziari - Smalling ha avviato azioni legali contro i suoi consulenti finanziari, con l'accusa di aver ricevuto consigli d'investimento non adeguati ...siamolaroma

De Rossi sorride: la Roma ritrova Renato Sanches e Smalling - Due rinforzi in più per il gran finale. Smalling e Renato Sanches sono tornati a disposizione di Daniele De Rossi, si sono allenati in gruppo e possono diventare delle armi da sfruttare sia in campion ...corrieredellosport

Renato Sanches e Smalling: un po' di forza in più - Due rinforzi in più per il gran finale. Smalling e Renato Sanches sono tornati a disposizione di Daniele De Rossi, si sono allenati in gruppo e possono diventare delle armi da sfruttare sia in ...marione