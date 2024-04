Smalling fa causa ai suoi consulenti finanziari | chiede rimborso di 750000 sterline

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il difensore della Roma Chrisha intrapreso azioni legali contro i, secondo quanto riferito dal The Sun. Il difensore centrale della Roma rivendicherebbe una cifra di circa 750.000(circa 900.000 euro) per presunte omissioni nel loro dovere di avvertimento riguardo a commissioni che avrebbero potuto costargli 97,7 milioni diavrebbe incontrato un rappresentante di KWM Wealth Ltd presso la sua residenza a Manchester nel 2015, durante il suo periodo in forza allo United. Gli investimenti diIl trentaquattrenne, che ha firmato per la Roma nel 2020 dopo aver trascorso la stagione 2019/20 in prestito nel club di Serie A, ha detto che gli è stato consigliato un investimento da 80.000 ...

Stagione da dimenticare per Smalling . Oltre ad una stagione passata in larga parte in infermeria, momento complicato anche fuori dal campo per... (calciomercato)

Smalling, momento no: fa causa ai suoi consulenti finanziari. Ecco perché - Stagione da dimenticare per Smalling. Oltre ad una stagione passata in larga parte in infermeria, momento complicato anche fuori dal campo per l`inglese che avrebbe.calciomercato

Smalling fa causa ai suoi consulenti finanziari: cosa è successo - Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, il difensore inglese si era affidato qualche anno fa ad alcuni esperti per investire in obbligazioni ...ilromanista.eu

Smalling fa causa ai suoi consulenti finanziari - Smalling ha avviato azioni legali contro i suoi consulenti finanziari, con l'accusa di aver ricevuto consigli d'investimento non adeguati ...siamolaroma