Sla | evento tra comicità e beneficenza per la ricerca

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’associazione pro disabili Autilia A. Volpe di Montella porta avanti la sua attività nel raccogliere fondi per lasulla Sla da circa 30 anni, ma ora ci stiamo concentrando su tutte quelle azioni in grado di generare inclusione. La disabilità non è un ghetto”. Il professor Rino Damiano, dirigente scolastico in pensione e presidente della Autilia A. Volpe, presenta così lo spettacolo del prossimo 12 aprile nell’auditorium di Acca Software a Bagnoli Irpino con inizio alle ore 20:00. “Si tratta – spiega Damiano – del nostro 14esimo concerto-dia favore dellacontro la Sla. Avremo Lello Marangio e Lino Barbieri in un momento speciale di lettura e cabaret. Iniziammo questa esperienza, mi riferisco all’organizzazione di questo tipo di eventi, dopo la morte di una ...