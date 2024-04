Sinner portabandiera? È lo sportivo giusto Pochi social e tanto lavoro | un vero esempio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) "Io davho un record chenon potrà mai battere" (ride, ndr). E qual è Canè? "Una medaglia olimpica (bronzo) ai Giochi, quando avevo 19 anni". Deja vu sotto rete, da Los Angeles 1984, dove il tennis a cinque cerchi era solo uno sport dimostrativo, ai giorni nostri: Parigi 2024 dove per Jannik si apre l’occasione di fare da, probabilmente nella cerimonia di chiusura, come ha precisato ieri il presidente del Coni Giovanni Malagò ("l’apertura è solitamente affidata a una medaglia d’oro"). Si decide il 22 aprile. E secondo l’azzurro di Davis Paolo Canè, ex tennista e oggi commentatore tv, il 22enne di San Candido proprio se lo merita. Perché? "Da qualche mese a questa parte se pensi a unoitaliano chi ti viene in mente? Jannik. E’ bravo, educato, quasi il figlio che tutti ...