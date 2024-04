Sindrome del bambino scosso | pediatra Perilongo ‘maltrattato 5% bimbi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) - Arrivano al pronto soccorso con abrasioni o fratture "incongruenti rispetto alla logica con cui viene descritto l'incidente o la causa del danno. Sono piccoli che hanno traumi eccessivi rispetto al racconto dell'accaduto. Così si insinua il dubbio del maltrattamento”. In particolare, “per ladello scuotimento è significativa la presenza di una emorragia retinica. Ma il dubbio va verificato, per questo serve un centro con esperti in grado di fare una diagnosi corretta”. Così Giorgio, professore ordinario di Pediatria dell'Università di Padova, direttore della clinica Pediatrica e del dipartimento Salute donna e, racconta all'Adnkronos Salute l'attività del Centro di riferimento regionale per la diagnosi delmaltrattato, in occasione della prima ...