Sindrome del bambino scosso | cos’è e quando va sospettata

(Di venerdì 5 aprile 2024) Una giornata dedicata alla “Shaken Baby Syndrome” odel. È il 7 aprile. Purtroppo le cronache riportano come questo quadro sia ancora presente e come spesso sia figlio di manovre troppo brusche di scuotimento per far fronte allo stress di un pianto inconsolabile. È importante aiutare sia il bimbo, proteggendolo, sia i genitori che si trovano nelle condizioni di non riuscire a sopportare la tensione del pianto del piccolo. Perché può essere pericolosa Purtroppo a volte si possono creare danni senza rendersi conto che l’encefalo del neonato è molto delicato. Per questo lo scuotimento nei primi mesi di vita può causare danni potenzialmente molto seri: questi dipendono dall’età del bimbo (più è piccolo e più si rischia) e dalla violenza dell’atto. In termini generali, non sempre i segni e i sintomi di questo ...