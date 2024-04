Simba La Rue torna agli arresti domiciliari | annullate tutte le date dei concerti | “Motivi indipendenti dalla volontà dell’artista”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024)La Rue èto. Il motivo? Sarebbe uscito di casa in orari non consentiti. Ma facciamo un passo indietro. Condannato in primo grado a 6 anni e 4 mesi per una sparatoria tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, nei pressi di corso Como per una “di controllo del territorio” assieme all’amico-collega Baby Gang (condannato a 5 anni e 2 mesi per aver ferito con colpi d’arma da fuoco due senegalesi), il rapper 25enne aveva ottenuto misure cautelari più leggere. Mohamed Lamine Saida, in arteLa Rue, aveva l’obbligo di firma e di dimora con la prescrizione di non uscire nelle ore serali e notturne, se non autorizzato. Tuttavia, le imposizioni concesse per rendere “meno amara” la detenzione sono servite a poco. La Rue ...